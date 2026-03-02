Няколко пътнически самолета излетяха от Абу Даби

Въпреки че въздушното пространство над Близкия Изток продължава да е затворено заради операцията на САЩ и Израел срещу Иран, няколко пътнически самолета излетяха от летището в Абу Даби, показват данните на FlightRadar24.

Airbus A380 на Lufthansa бе първият и бързо стана най-следеният самолет в света по FlightRadar24.

12-годишният двуетажен A380 (регистрация: D-AIMK) излетя от международното летище „Зайед" приблизително в 13:21 ч. (местно време) към Мюнхен под полетен номер LH-9851 – извънреден номер, който показва, че това не е редовен полет. Самолетът се намираше в Абу Даби от ноември 2025 г., където преминаваше техническа поддръжка в сервизната база на Etihad за A380.

В петък машината извърши кратък тестов полет, което бе знак, че поддръжката е завършена и тя е готова да се върне в редовна експлоатация. В изявление за PYOK говорител на Lufthansa поясни, че на борда се намират само двама пилоти, за да извършат техническото връщане до Мюнхен.

„Кабинен екипаж от поне 17 души, който е от съществено значение за безопасността и грижата за пътниците, не е на разположение и не може да бъде транспортиран дотук поради настоящите масови ограничения на въздушния трафик в Обединените арабски емирства. Без стюардеси транспортирането на пътници е невъзможно от юридическа гледна точка и от съображения за сигурност", се казва в изявлението на компанията, цитирано от "Сега".

„Освен това, поради настоящата динамична ситуация, достъпът до летището в Абу Даби за потенциални пътници е неясен и труден за организиране. Възможността за превоз на пътници беше разгледана, но за съжаление не е осъществима," добавят от Lufthansa.

Междувременно Etihad Airways взе изненадващо решение да възобнови ограничен брой полети в понеделник следобед от своя център в Абу Даби, въпреки заплахата от ирански ракети и дронове камикадзе, които вече отнеха живота на един човек близо до летище „Зайед" и раниха други седмина. Tracked by 92,405 📈 pic.twitter.com/EMs3wgy9Jy — Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2026

Според данни от FlightRadar24, авиокомпанията е планирала полети от Абу Даби до Исламабад, Амстердам, Лондон Хийтроу, Рияд, Дамам, Джеда, Мумбай, Карачи, Кочин, Делхи, Бенгалуру, Москва, Париж, Маскат, Франкфурт и Найроби. 8 passenger flights have been able to take off from Abu Dhabi since 14:00 local time. pic.twitter.com/4eYs3ReJaJ — Flightradar24 (@flightradar24) March 2, 2026

Първият планиран полет беше редовната линия EY-67 до Лондон Хийтроу, изпълнявана също с Airbus A380, която излетя около 14:30 ч. След това излетяха самолети за Амстердам и Москва.

По-късно обаче авиокомпанията съобщи, че е взела решение да спре всички останали полети до 14:00 ч. (местно време) във вторник, 3 март.

В неделя Etihad Airways получи специално разрешение да прибере част от самолетите си обратно в Абу Даби, включително два Airbus A350-1000 от Истанбул и Маскат, както и един Boeing 787-9 Dreamliner от Кайро. В официално съобщение Etihad предупреди, че „ситуацията остава динамична и разписанията могат да се променят с кратко предизвестие".

По-рано в понеделник Emirates обяви, че отлага плановете си за възобновяване на полетите до 15:00 ч. във вторник, докато Qatar Airways заяви, че ще предостави нова информация във вторник сутринта.

Ирландското посолство в ОАЕ, научавайки за плановете на Etihad да възобнови полетите в понеделник, изпрати спешно предупреждение до своите граждани, блокирани в страната, като ги съветва да не се опитват да стигнат до летището. В изявлението се посочва, че препоръката гражданите да останат по местата си в убежища остава в сила до второ нареждане.