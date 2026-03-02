1092 български туристи са в страните от Близкия Изток

Министерството на туризма поддържа постоянна връзка с туроператорите и следи ситуацията в реално време

Министерството на туризма поддържа постоянна връзка с туроператорите, които оперират в Близкия Изток, както и с българските дипломатически и консулски представителства на място, и следи развитието на обстановката в реално време.

По потвърдена информация към 13:30 ч. на 02 март 2026 г. в Обединените арабски емирства (Дубай и Абу Даби) се намират общо 807 български граждани, от които 734 са на организирани пътувания с туроператори, а 73 на индивидуални пътувания. Към момента на територията на ОАЕ оперират 22 български туроператора с туристически групи. Извън ОАЕ, в държави от региона и прилежащи туристически направления, се намират общо 285 български граждани, както следва.

Общият брой на българските граждани в района е 1092 души. Данните обхващат изрично подадените към Министерството на туризма случаи, за които разполагаме с потвърдена информация за местонахождение, адрес на настаняване и лице за контакт. В посочената бройка не се включват български граждани, чиито полети са възпрепятствани от трети страни при транзитно преминаване или прекачване през летища в региона. Информацията се актуализира при постъпване на нови данни. Това съобщиха от пресцентъра на министерството.

Министерството на туризма работи в тясно взаимодействие с Министерството на външните работи и сформирания към него кризисен щаб. Налице е план за действие, като се изчаква подходящ и безопасен момент за придвижване, тъй като към настоящия етап оценката на компетентните институции е, че оставането на сигурни места е по-безопасно от пътуване по въздух или по сухопътни маршрути.

Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно в Ситуационния център на Министерството на външните работи на тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616, e-mail: [email protected]. Гражданите могат да се обръщат и към българските дипломатически представителства в региона, а в държави, където България няма консулска служба, могат да ползват съдействие от консулските служби на други държави – членки на ЕС. Министерството на външните работи препоръчва на българските граждани в региона да се регистрират в платформата „Пътувам за" на интернет страницата на ведомството.