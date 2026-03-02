Две фрегати и два изтребителя F-16 изпраща Гърция в Кипър

Гърция ще изпрати две фрегати и два изтребителя F-16 в Кипър, тъй като опасенията за сигурността около средиземноморския остров нарастват, заяви днес министърът на отбраната на Гърция Никос Дендиас, цитиран от електронното издание на в. „Катимерини", посочва БТА.

„След непровокираните атаки на територията на Кипър, Гърция ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната на Република Кипър, за да се справи със заплахите и незаконните действия, които се извършват на нейната територия", каза още Дендиас, като добави, че ще посети Кипър във вторник заедно с генерал Димитриос Хупис, началник на въоръжените сили на Гърция, за срещи с кипърския президент Никос Христодулидис и кипърския министър на отбраната Василис Палмас, по време на които да координират по-добре позицията на двете съюзнически страни.

Днес на обяд говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис съобщи в профила си в Екс, че два безпилотни летателни апарата, насочени към британската военновъздушна база в Акротири (Югозападен Кипър), са били неутрализирани в небето над средиземноморския остров. По информация на „Сайпръс мейл" към момента в населените места в района на военната база Акротири - Трахони, Епископи и Асоматос – са въведени допълнителни мерки за сигурност, а учебният процес в училищата там е преустановен.

По информация на кипърската държавна телевизия, цитирана от Ройтерс, гражданското летище в град Пафос (Западен Кипър) е било евакуирано днес по обяд, след като подозрителен обект е бил засечен от един от радарите там.

Тази сутрин британската армия съобщи за „предполагаемо нападение с дрон" срещу базата в Акротири, като информацията за инцидента по-късно бе потвърдена и от кипърските власти. След инцидентът кипърският президент Никос Христодулидис заяви: „Искам да бъда ясен: Нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция".

Междувременно председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен изрази подкрепа за Никозия, като заяви в Екс, че въпреки че Република Кипър не е била целта, ЕС стои „колективно, твърдо и недвусмислено" зад своите страни членки.