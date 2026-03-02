ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съпругата на Али Хаменей почина от раните си

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22391013 www.24chasa.bg

Тръмп бил силно разочарован от Стармър, първо отказал на САЩ за въздушни бази

15428
Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Доналд Тръмп заяви, че е силно разочарован от британския премиер Киър Стармър, че първоначално не е позволил на САЩ да използват военната база "Диего Гарсия" за нанасяне на удари по Иран, предадоха Ройтерс и БТА, цитирайки казаното от Тръмп в интервю пред британския в. "Дейли телеграф".

Великобритания първоначално отказа да даде разрешение на САЩ да извършват удари от британските военни бази, но снощи Стармър заяви, че приема искането на САЩ за тяхното ползване за всякакви "отбранителни удари", които САЩ искат да нанесат по ирански цели.

Тръмп заяви днес пред британския вестник, че е отнело "твърде много време" на Стармър да размисли.

"Това може би никога не се е случвало между нашите страни", каза той пред "Телеграф". "Изглежда е бил загрижен за законността", добави американският президент.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите