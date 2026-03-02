Евакуирали болница "Ганди" в Техеран заради взривове в опасна близост

Болница в столицата на Иран е била евакуирана заради взривове в близост до нея, съобщи Световната здравна организация. Организацията каза също, че в момента се опитва да потвърди информация, че три други медицински заведения в Иран са били поразени от началото на американско-израелските удари срещу Ислямската република на 28 февруари, предадоха Ройтерс и БТА.

„Разбираме, че пациенти са били преместени заради експлозии наблизо, които са нанесли щети на болницата", каза говорител на СЗО, който уточни, че става въпрос за болница „Ганди" в Техеран.

Очевидци съобщиха вчера, че болницата е била поразена от израелски удари.

Говорителят на СЗО каза още, че организацията се опитва да потвърди информация за нанесени щети на болница „Мотахари" в Техеран и на спешни медицински центрове в Сараб и в Хамадан.

СЗО има централа в Иран и работи с правителството за справяне с извънредни ситуации в здравеопазването и за контрол върху заболяванията, посочва Ройтерс. Организацията събира информация за атаки срещу здравните системи по целия свят, без да отправя обвинения.

В изказване пред Съвета на ООН по правата на човека иранският представител в централата на ООН в Женева Али Бахрейни заяви, че болници са били подложени на „безразборни атаки", но не съобщи повече подробности.