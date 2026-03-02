Българка е въвлечена в поръчково убийство в Лондон

Българка се оказа въвлечена в поръчково убийство в Северен Лондон, пише "Дейли Мейл".

36‑годишната Станислава Кукушева от Благоевград пристигала във Великобритания, за да бере плодове, но постепенно животът ѝ се променил. Първоначално работила като чистачка и по‑късно започнала обучение за медицинска сестра, докато междувременно работила и в болница в Северен Лондон.

През лятото на 2025 г. Кукушева чрез приложението за запознанства Tinder среща Али Даниш Сайед - пакистанец с холандски паспорт, за когото британските медии твърдят, че има връзки с криминални среди. След едва пет дни от тяхната връзка те започват интимни отношения.

По онова време Сайед е замесен в тежко престъпление в Тотнъм. Застрелял е баща на две деца в турско кафене в северен Лондон. Твърди се, че това е убийството е поръчано от престъпна група, действаща в района. След разстрела Сайед се отбива вкъщи при Кукушева за едва 85 секунди и оставя оръжието, с ковто е стрелял в жилището. Той тръгва към Единбург, после лети до Брюксел, оттам до Доха и накрая достига до Сиалкот в Северен Пакистан, където по‑късно се твърди, че се укрива в момента.

Въпреки липсата на доказателства, че е знаела за престъплението предварително, Кукушева е арестувана. Тя е осъдена и е призната за невинна по обвинението за възпрепятстване на правосъдието и подпомагане на престъпник.

Въпреки това обаче е призната за виновна за притежание на огнестрелно оръжие, след като по пистолета, използван при убийството, са открити следи от нейното ДНК. Според защитата това най‑вероятно е резултат от вторично пренасяне, а не от пряко участие.

Кукушева е осъдена на пет години лишаване от свобода заради незаконното притежание на оръжието, въпреки че самият убиец е успял да избяга в чужбина и към момента не е екстрадиран или арестуван.