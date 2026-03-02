Шофьори на камиони в Босна и Херцеговина заплашват с блокада на всички гранични пунктове от 12 март

Шофьори на камиони от Босна и Херцеговина обявиха, че отново ще блокират всички гранични пунктове в страната от 12 март, ако дотогава не бъде намерено решение на проблемите, с които се сблъскват при работа на територията на Европейския съюз, съобщи днес координацията на босненските транспортни асоциации, цитирана от регионалната телевизия Ен1 и БТА.

От консорциума "Логистика БиХ" (Logistika BiH) заявиха, че изискват от властите в Босна до 10 март да издействат от ЕС мораториум върху прилагането на правилото, което позволява на граждани на държави извън ЕС да пребивават на територията на Съюза или в Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на шестмесечен период. Според превозвачите това правило на практика поставя професионалните шофьори на камиони в същата категория като туристите.

Превозвачите настояват шофьорите да бъдат освободени от тези ограничения или да получат специален статут на професионални водачи, подобен на този, който имат например членовете на екипажите на самолети. Те предупреждават за проблема от месеци, но без резултат, припомня Ен1.

По думите им настоящите правила водят до дискриминация на шофьорите от Босна и Херцеговина, като в някои случаи полицията ги задържа с аргумента, че са пребивавали на територията на ЕС по-дълго от разрешеното.

Транспортните асоциации настояват за координирани действия на всички институции в Босна и Херцеговина към ЕС, както и за конкретни решения със срокове. Те искат и финансово обезщетение за загубите, които търпят, тъй като ограниченията им пречат да изпълняват транспортни поръчки.

Босненските превозвачи вече организираха подобни акции, при които блокираха товарния трафик на граничните пунктове, като в края на януари блокади бяха организирани от превозвачи и от Сърбия, Черна гора и Северна Македония.

Министърът на транспорта и съобщенията на Босна и Херцеговина Един Форто заяви по-рано, че в рамките на ЕС засега липсва политическа воля за решаване на проблема. Миналата седмица той покани посланиците на държавите членки на ЕС на разговори, но до споразумение не се стигна, припомня Ен1.

Форто посочи, че властите в Сараево са поискали от Европейската комисия по-прагматичен подход, като според него Комисията може да действа чрез изпълнителен акт или чрез насоки, без да се променя самият регламент за правилото "90 дни в рамките на 180 дни".

Според него засега единствено Хърватия е показала готовност да помогне, като обмисля промени в закона си за чужденците, които биха позволили на шофьори на камиони от трети страни да получават национални дългосрочни визи, отбелязва Ен1. Дори това обаче няма да реши изцяло проблема, тъй като шофьорите биха продължили да се сблъскват със същите ограничения в други държави от ЕС.