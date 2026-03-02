"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Ливанското правителство обяви военните действия на „Хизбула” за незаконни, заяви ливанският премиер Науаф Салам, цитиран от ДПА и БТА.

Кабинетът реши да „обяви за незаконни всички военни дейности на „Хизбула” и дейностите й в сферата на сигурността”, заяви Салам в телевизионно обръщение.

Това променя статута на „Хизбула” от толерирано от някои ливанци съпротивително движение в незаконна въоръжена групировка.

Правителството е настояло също подкрепяното от Иран шиитско движение да предаде оръжията си, отбелязва Франс прес.

„Хизбула” изстреля няколко ракети срещу Израел през нощта, като заяви, че целта е обект на израелската армия южно от град Хайфа. Една от ракетите е била прехваната, а няколко други са паднали в райони, намиращи се извън населени места, според израелската армия.

Групировката заяви, че атаката ѝ е отговор на убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей при американско-израелски въздушен удар в събота в иранската столица Техеран.

Нападението провокира ответни удари от страна на Иран на фона на разрастване на конфликта в района на Близкия изток.