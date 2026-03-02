Фицо: Подготвяме полети за словаците в Близкия изток

Словакия ще изпрати самолети, за да приберат блокираните свои граждани в Близкия изток веднага, щом въздушното пространство на региона бъде отворено, заяви днес словашкият премиер Роберт Фицо и съобщи, че правителството в момента мобилизира ресурси и подготвя полети, предаде словашката информационна агенция ТАСР и БТА.

„Имаме огромен брой хора в чужбина, които са пътували за почивните дни, но също така и по работа в региона, който в момента е под голям натиск от военния конфликт. Мобилизираме ресурси и подготвяме въздушен мост. Веднага, щом въздушното пространство бъде отворено, ще изпратим самолети и постепенно ще изтеглим тези граждани, които са изразили интерес“, заяви премиерът.

Фицо предупреди, че ситуацията с петрола ескалира опасно.

„Докато доставките от изток са спрени, ставаме свидетели на нови проблеми в района на военния конфликт. Всичко това повишава цената на петрола“, заяви той, като допълни, че покачването е с около 7 – 10%.

В събота САЩ и Израел нанесоха координиран масиран военен удар по Иран, ликвидирайки редица официални лица, включително и върховния лидер аятолах Али Хаменей. Иран отговори с обстрел с ракети и дронове на Израел и страните от Персийския залив. Въздушният трафик в региона е парализиран.

