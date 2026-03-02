Съпругата на Али Хаменей почина от раните си

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Съпругата на върховния лидер на Иран Али Хаменеи почина от раните си, пише "Дейли мейл". Мансуре Ходжасте Багерзаде пострада при същия американско-израелски удар, при който загинал съпругът й.

Телевизия Al Jazeera съобщи, че Мансурех Ходжастех Багерзаде е починала два дни след като Хаменей беше убит в своя комплекс в Техеран.

Тя се е омъжва за Хаменеи през 1965 г. и по време на брака им имат четирима сина и две дъщери.

През десетилетията на сътресения, породени от твърдото управление на Али Хаменей в Иран, се смята, че Багерзаде го е подкрепяла тихо и без да търси публичност.

Тя не поема обществени ангажименти и не заема официална роля в ръководството на страната, като избягва камерите и публичния живот.

В рядко интервю за държавни медии през 2011 г., когато е попитана за ролята си в борбата на Хаменей срещу шаха — предишния владетел на Иран преди революцията през 1979 г., — тя казва:

„Мисля, че най-голямата ми роля беше да запазя спокойна атмосфера в дома ни, за да може той да върши работата си на спокойствие.

Понякога го посещавах в затвора, без да му казвам за нашите проблеми. В отговор на въпросите му за нас му споделях само добри новини.

Разбира се, участвах и в разпространението на листовки, предавах съобщения и укривах документи, но мисля, че тези действия не си струва да бъдат споменавани."