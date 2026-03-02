ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкох...

Съпругата на Али Хаменей почина от раните си

Мансуре Ходжасте Багерзаде Снимка: Екс/ @NewOrbit24

Съпругата на върховния лидер на Иран Али Хаменеи почина от раните си, пише "Дейли мейл". Мансуре Ходжасте Багерзаде пострада при същия американско-израелски удар, при който загинал съпругът й. 

Телевизия Al Jazeera съобщи, че Мансурех Ходжастех Багерзаде е починала два дни след като Хаменей беше убит в своя комплекс в Техеран.

Тя се е омъжва за Хаменеи през 1965 г. и по време на брака им имат четирима сина и две дъщери.

През десетилетията на сътресения, породени от твърдото управление на Али Хаменей в Иран, се смята, че Багерзаде го е подкрепяла тихо и без да търси публичност.

Тя не поема обществени ангажименти и не заема официална роля в ръководството на страната, като избягва камерите и публичния живот.

В рядко интервю за държавни медии през 2011 г., когато е попитана за ролята си в борбата на Хаменей срещу шаха — предишния владетел на Иран преди революцията през 1979 г., — тя казва:

„Мисля, че най-голямата ми роля беше да запазя спокойна атмосфера в дома ни, за да може той да върши работата си на спокойствие.

Понякога го посещавах в затвора, без да му казвам за нашите проблеми. В отговор на въпросите му за нас му споделях само добри новини.

Разбира се, участвах и в разпространението на листовки, предавах съобщения и укривах документи, но мисля, че тези действия не си струва да бъдат споменавани."

