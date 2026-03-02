Авиокомпании отменят полети до Кипър заради атака срещу база в Акротири

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"ИйзиДжет" (EasyJet) и "Луфтханза Груп" (Lufthansa Group) спряха всичките си полети до и от Кипър в понеделник след удари с дронове срещу британската военновъздушна база в Акротири (Югозападен Кипър), съобщи говорител на "Хермес Еърпортс" (Hermes Airports) пред кипърското издание "ин-сайпръс", съобщи БТА.

Спирането на услугите на "ИйзиДжет" включва всички полети, свързващи Обединеното кралство с международните летища в Ларнака и Пафос, отбелязва изданието. Едновременно с това "Луфтханза" спря маршрутите си от Мюнхен, Виена и Цюрих.

Полетите засега са отменени само за понеделник, 2 март, потвърди говорител на "Хермес Еърпортс".

Междувременно Министерството на външните работи на Обединеното кралство актуализира своите насоки за пътуване до Кипър след иранските удари, предупреждавайки британските граждани за повишен риск от регионално напрежение.

"Съществува повишен риск от регионално напрежение. Ескалацията може да доведе до прекъсване на пътуванията и други непредвидени последици. Британските граждани трябва да вземат разумни предпазни мерки", предупреждава се в актуализираните насоки.

Министерството на външните работи на Обединеното кралство твърди, че в Кипър все още съществува риск, като призовава британските граждани да прилагат "разумни предпазни мерки", докато са на територията.