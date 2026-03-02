Швеция внимателно следи как ситуацията около Иран се отразява на националната сигурност

Шведското правителство заяви, че гледа сериозно на ударите на САЩ и Израел срещу Иран, и подчерта, че следи внимателно как те влияят на националната сигурност, съобщи шведската телевизия и БТА.

"Съществува риск от ескалиране на ситуацията и призоваваме страните да запазят самообладание", заяви министърът на външните работи Мария Малмер Стенергард. Тя описа ситуацията в Близкия изток като "драматична", а Министерството на външните работи е повишило степента на предупреждението си за риск от пътувания до Израел.

"Режимът в Иран е опасен и представлява заплаха за региона, както и за сигурността на Запада. Но въпреки това призоваваме за деескалация, за да не пострадат още цивилни граждани", добави Стенергард.

Шведският премиер Улф Кристершон определи развоя на събитията като "тежък". "Ще свикам среща на Съвета за национална сигурност, за да обсъдим ефектите за Швеция и сигурността на шведския народ“, написа той в публикация в “Екс“.

Лидерът на Шведската социалдемократическа работническа партия Магдалена Андершон също изрази тревога от ситуацията. "Това крие риск от още по-голяма дестабилизация на и без това нестабилния регион", каза тя, като подчерта, че ръководството в Иран "носи голяма отговорност за случващото се".

В отговор на въпрос дали САЩ и Израел действат в съответствие с международното право, тя заяви, че "изпитва трудност да си изгради мнение за всички обстоятелства". "И това ме кара да вярвам, че трябва да сме малко по-смирени в първоначалните си оценки", добави тя.

Бившият шведски министър-председател и министър на външните работи Карл Билт нарече атаките срещу Иран "очевидно нарушение на международното право" в публикация в социалната мрежа "Екс".

"Това е масирано нападение от израелска и американска страна и ще продължи за значителен период от време", заяви Билт пред шведската телевизия. "Беше решено да се прекратят дипломатическите преговори и вместо това да се пристъпи към нападение. Започна голяма война с неясна причина и неясни цели", добави той.