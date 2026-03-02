Американският министър на отбраната за конфликта с Иран: САЩ не започна тази война

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският министър на отбраната Пийт Хагсет заяви, че САЩ "не са започнали тази война".

„Ние не започнахме тази война, но с президента Доналд Тръмп ще я довършим", каза Хaгсет на пресконференция в Пентагона в Арлингтън, Вирджиния в понеделник, съобщава "Дейли Мейл".

Той предупреди, че „войната е ад и винаги ще бъде", след като бе потвърдена смъртта на четвърти американски военнослужещ вследствие на ирански удари по базата в Кувейт.

„Иран е изграждал мощни ракети и дронове, за да създаде конвенционален щит за своите амбиции за ядрен шантаж", обясни Хагсет и добави, че САЩ ще "смажат ислямския режим".

„Ако убиете американци, ако заплашвате американци където и да е по света, ще ви издирим без извинения и без колебание. И ще ви убием", предупреди Хaгсет.

Министърът очерта и военната цел на мисията в Иран, като каза, че тя не включва смяна на режима: „Тази операция е ясна, опустошителна и решителна мисия. Унищожаване на ракетната заплаха. Унищожаване на флота. Без ядрено оръжие."

„Запомнете най-важното – президентът Тръмп и аз винаги ви подкрепяме - през огън, през критики, през фалшиви новини, през всичко. Даваме ви свобода на действие, защото вие сте най-добрата, най-мощната и най-смъртоносната бойна сила, която светът някога е виждал", завърши Хaгсет.

Хaгсет отбеляза на пресконференцията, че стотици балистични ракети са били изстреляни към американските сили в региона и са били прехванати от САЩ.

В понеделник сутринта Пентагонът съобщи, че броят на загиналите американски военнослужещи е нараснал до четирима. Само ден по-рано администрацията потвърди, че трима американски войници са били убити в сражения с ирански сили.