За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкох...

Израел: Шефът на разузнаването на „Хизбула" е мъртъв

Ракета СНИМКА: Пиксабей

Израелските отбранителни сили съобщиха, че началникът на разузнаването на „Хизбула" в Бейрут е бил убит, след като армията е предприела вълна от удари в Ливан и Техеран.

Според израелските отбранителни сили в понеделник е била завършена серия от едновременни атаки в Ливан и Иран, насочени срещу високопоставени представители на "Хизбула" и обекти на иранския режим, на фона на ескалация на бойните действия на няколко фронта, пише Ynetnews.

От армията уточняват, че ударите в Ливан са били предприети след изстрелване на ракети от ливанска територия към Израел. Като част от операцията са били нанесени прецизни удари срещу висши представители на „Хизбула" в района на Бейрут.

