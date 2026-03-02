Мицотакис даде ход на военна операция в подкрепа на Кипър

Гърция официално задейства Единната доктрина за отбрана с Кипър, изпращайки значителни военни сили в подкрепа на острова. Решението идва часове след атаките срещу британската база „Акротири" и в контекста на рязката ескалация на конфликта в Близкия изток.

Най-новият и модерен кораб на Гръцкия флот, тип FDI (Belharra), е насочен към Кипър за осигуряване на морска сигурност. Корабът, оборудван с доказаната анти-дрон система „Кентавър", също е в бойна готовност за защита на региона от атаки с безпилотни апарати. Гърция дислоцира изтребители F-16 в Кипър, които ще патрулират въздушното пространство и ще осигуряват възпираща мощ. Изпратена е ракетна батарея за укрепване на отбранителния капацитет на острова срещу въздушни заплахи.

Министърът на отбраната на Гърция, Никос Дендиас, потвърди мисията и обяви, че утре (3 март 2026 г.) ще пристигне в Никозия заедно с началника на Гръцкия генерален щаб, генерал Хупис. „Сигурността на Кипър е национален приоритет за Гърция. Ние стоим рамо до рамо в този критичен момент за стабилността на Източното Средиземноморие", заяви Дендиас.

Ескалацията е резултат от широкомащабен регионален конфликт, включващ Израел, САЩ и Иран, който днес пряко засегна територията на Република Кипър чрез удари по британски военни обекти на острова. Атина и Никозия поддържат постоянна комуникация, за да предотвратят по-нататъшно разширяване на военните действия върху цивилни зони.

Властите в Кипър изразиха дълбока благодарност към Гърция за светкавичната военна подкрепа и активирането на съвместната отбранителна доктрина.

Министърът на отбраната на Кипър, Василис Палмас, заяви, че гръцката помощ не е просто символична, а предоставя реален „отбранителен щит" срещу ескалацията в Близкия изток.