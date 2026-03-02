15 US самолети напуснаха Испания след атаката на САЩ и Израел срещу Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петнадесет американски самолета напуснаха военните бази Рота и Moрон в Южна Испания, след като САЩ и Израел предприеха атака срещу Иран през уикенда, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Най-малко седем от самолетите са кацнали във военновъздушната база Рамщайн в Германия, сочат данни на сайта за проследяване на полети FlightRadar24.

Външният министър Хосе Мануел Албарес заяви, че Испания няма да позволи съвместно управляваните със САЩ военни бази, които са под испански суверенитет, да бъдат използвани за атаки срещу Иран.

"Испанските бази не се използват за тази операция и няма да се използват за нищо, което не е включено в споразумението със САЩ или не е в съответствие с Устава на ООН", заяви Албарес в интервю за телевизия "Телесинко".

Категоричното осъждане на действията на САЩ и Израел от страна на премиера Педро Санчес отново поставя Испания в по-различна позиция в сравнение с част от съюзниците ѝ и може допълнително да обтегне отношенията с Вашингтон.