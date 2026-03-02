Пентагонът: Войната срещу Иран няма да е безкрайна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви днес, че военните операции срещу Иран няма да предизвикат „безкрайна война“ и че целта е да бъдат унищожени ракетите, военният флот и другата инфраструктура за сигурност на Техеран, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс.

„Поразяваме ги хирургически, смазващо и безкомпромисно“, заяви Хегсет на пресконференция в Пентагона.

Той отказа да посочи времева рамка за американско-израелската война срещу Иран и каза, че президентът Доналд Тръмп ще реши колко дълго ще продължи военната кампания.

Председателят на Обединения съвет на началник-щабовете на САЩ Дан Кейн заяви, че постигането на военните цели в Иран ще отнеме време и че се очаква да има още американски жертви и добави, че САЩ продължават да изпращат допълнителни войски в Близкия изток, въпреки че вече са струпали огромно количество сили там, пише БТА.

Четвърти американски военнослужещ е починал от рани, които е получил по време на американската операция срещу Иран.

Пресконференцията на Хегсет и Кейн е първата на администрацията на Тръмп от началото на ударите срещу Иран в събота, отбелязва АП. Самият Тръмп даде няколко интервюта по телефона за различни журналисти, но не е отговарял на въпроси пред камера и публикува само две видеообръщения от началото на операцията.

„Това не е така наречена война за смяна на режима, но режимът със сигурност бе сменен и това е по-добре за света“, заяви Хегсет.

Пресконференцията се състоя в момент, когато конфликтът изглежда се разраства в по-мащабна война в региона, посочва АП.

Междувременно очевидци съобщиха за Ройтерс, че стотици иранци са влезли в Турция.

„Обстановката в Техеран вече е сложна“, заяви човек, пристигнал от иранската столица и говорил при условие да запази анонимност. „Има сложни неща в Техеран, бомбардировки. Всички са уплашени. Но на обикновените хора например нищо не им се случва“, допълни той.