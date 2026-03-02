Генерал от Гвардейците на Революцията е назначен за министър на отбраната на Иран

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Генералът от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция Маджид Ебнелреза бе назначен за временен министър на отбраната на Иран от президента Масуд Пезешкиан, след като предшественикът му загина при американски и израелски удари, предаде Франс прес и БТА.

"По решение на президента Масуд Пезешкиан генералът от Революционната гвардия Маджид Ебнелреза беше назначен за временен министър на отбраната", обяви говорител на президентството в съобщение, публикувано в "Екс".

Ръководителят на иранския Върховен съвет за национална сигурност Али Лариджани заяви днес в "Екс", че "Иран, за разлика от САЩ, се е подготвил за дълга война". По-рано той отхвърли възможността за преговори със САЩ.