За ден 30 шофьори дадоха положителен тест за алкох...

Частично възстановяват въздушния трафик над Дубай

Летищните власти в Дубай съобщиха официално за поетапно и частично възстановяване на въздушния трафик. Още в понеделник вечерта ще бъдат изпълнени ограничен брой полети от Международното летище в Дубай (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).

От институциите апелират пътниците да не отиват към летищата, освен ако не са получили изрично уведомление от своята авиокомпания и нямат потвърден час за излитане.

