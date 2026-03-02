Частично възстановяват въздушния трафик над Дубай

Летищните власти в Дубай съобщиха официално за поетапно и частично възстановяване на въздушния трафик. Още в понеделник вечерта ще бъдат изпълнени ограничен брой полети от Международното летище в Дубай (DXB) и Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC).
От институциите апелират пътниците да не отиват към летищата, освен ако не са получили изрично уведомление от своята авиокомпания и нямат потвърден час за излитане.
