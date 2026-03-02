ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Макрон: Франция трябва да засили ядреното си възпиране

Президентът Еманюел Макрон е домакин на срещата Снимка: СНИМКА: Екс/ @EmmanuelMacron

Френският президент Еманюел Макрон обяви днес, по време на реч от базата за атомни подводници "Ил Лонг", че Франция навлиза постепенно в нова фаза на ядреното си възпиране, която той определи като "разширено възпиране", предадоха Франс прес и Асошиейтед прес.

"Трябва да засилим ядреното си възпиране предвид комбинацията от заплахи и да обмислим стратегията си за възпиране в дълбочината на европейския континент, при пълно зачитане на суверенитета ни, с постепенното въвеждане на това, което бих нарекъл разширено възпиране", подчерта френският държавен глава.

"В момента преживяваме период на геополитически промени, изпълнен с рискове, и нашите съграждани са напълно наясно с това. Този период оправдава засилването на нашия модел", добави  Макрон.

Париж ще увеличи броя на ядрените си бойни глави, но повече няма да съобщава данните за ядрения си арсенал "за разлика от това, което може да се е правело в миналото", подчерта френският президент. "Тук не става дума за навлизане в каквато и да е надпревара във въоръжаването. Това никога не е било част от нашата доктрина", пише БТА.

Командната верига е напълно ясна и крайното решение за използване на ядрени оръжия принадлежи само на президента на Франция, напомни още Макрон.

Войната срещу Иран, започната от САЩ и Израел, "носи и ще продължи да носи нестабилност и възможен конфликт по нашите граници", отбеляза френският президент, като напомни, че иранските "ядрени и балистични способности все още не са унищожени"

Макрон вече обяви вчера, че Франция ще "засили позицията си и отбранителната си подкрепа" след иранските удари срещу страните от Персийския залив, по-специално ОАЕ, където беше ударен хангар на френска база.

