Високопоставен ирански военен заплаши Кипър с ракетни удари заради US самолети

Високопоставен представител на иранската Ислямска революционна гвардия отправи заплаха, че Техеран подложи Кипър на ракетен обстрел, като направи твърдението, че САЩ са увеличили значително военното си присъствие на острова, съобщи в електронното си издание кипърският вестник „Филелефтерос", като се позовава на ирански медии, предава БТА.

Генерал Сардар Джабари, цитиран от агенция „Хабар Фури", заяви, че Вашингтон е прехвърлил по-голямата част от бойните си самолети в Кипър и предупреди, че това ще предизвика суров отговор.

„Американците са прехвърлили повечето си самолети в Кипър. Ще изстреляме ракети срещу Кипър с такава интензивност, че американците ще бъдат принудени да напуснат острова", каза той.

По-рано днес говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис каза, че до момента няма потвърждение са ирански ракети, които да са били насочени към Кипър. Днес над Кипър бяха неутрализирани два дрона, които, както уточни Летимбиотис, за били насочени към британската военновъздушна база Акротири, която беше ударена отново с дрон през миналата нощ.

Обстрелът на британската база предизвика евакуацията на цивилното население от нея.

Британското правителство обаче заяви, че Обединеното кралство не е във война въпреки ударите срещу Акротири, но и че би позволило на САЩ да използват базите му в Кипър по време на войната с Иран.

По обяд беше евакуирано и кипърското гражданско летище в Пафос заради подозрителен летящ обект. По-късно, както предадоха кипърските медии, летището беше отново отворено.

Въпреки че кипърското въздушно пространство остава отворено, "Луфтханза" и "ИзиДжет" отмениха днешните си полети до острова.