Николай Младенов за полетите от ОАЕ: Не отивайте на летището на своя глава

Николай Младенов

Ситуацията с полетите в Обединените арабски емирства продължава да е сложна заради събитията в региона, но има добри новини, написа днес в социалната мрежа "Фейсбук" Николай Младенов, върховният представител на Съвета за мир в Газа.

"Генералната администрация за гражданска авиация обяви, че започват извънредни полети от летищата, за да помогнат на блокираните пътници да се приберат у дома. Графиците ще бъдат съобщени директно от авиокомпаниите на всеки според дестинациите", посочи Младенов.

"Моля ви, ако сте сред засегнатите, НЕ ОТИВАЙТЕ на летището на своя глава, изчакайте да ви се обадят с детайлите за датата и полета от авиокомпанията. Така ще избегнете суматохата и всичко ще мине по-гладко. Спазването на инструкциите наистина помага да се улеснят нещата за всички", допълва върховният представител.

Николай Младенов

