Турция отмени всички полети до Иран, Ирак, Йордания, Сирия и Ливан до петък заради атаките и повишеното напрежение в региона, предаде Ройтерс. В същото време всички планирани полети до Катар, Кувейт, Бахрейн и Обединените арабски емирства са отменени до вторник.

Министърът на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу заяви, че мярката е временна и се предприема с оглед сигурността на пътниците и екипажите. Той уточни, че полетите до Саудитска Арабия – до летищата в Рияд, Джеда и Медина – както и до Оман ще бъдат възобновени, предаде БТА.

По думите на министъра самолети на турските авиокомпании "Търкиш Еърлайнс" и "Пегасъс Еърлайнс" са били приземени в Техеран, а екипажите им са били безопасно евакуирани и върнати в Турция. Той добави, че друг персонал на "Търкиш Еърлайнс", намиращ се в Катар, Бахрейн и Обединените арабски емирства, не е изложен на риск.