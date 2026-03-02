Катар: Свалихме два бомбардировача Су-24, идващи от Иран

Министерството на отбраната на Катар съобщи, че Военновъздушните сили успешно са свалили два бомбардировача Су-24, идващи от Иран. Според ведомството това е станало благодарение на Божията воля и на високото ниво на готовност и координация между съответните органи. Новината бе публикувана в официалния профил на министерството в "Екс".

Освен това системите за противовъздушна отбрана прихванаха 7 балистични ракети и 5 дрона, насочени към различни райони на Катар, като всички бяха неутрализирани преди да достигнат целите си.

От министерството подчертават, че Въоръжените сили разполагат с необходимите ресурси и капацитет да защитават суверенитета и територията на страната и да реагират решително на всяка външна заплаха.

Гражданите, жителите и посетителите са призовани да останат спокойни, да следват официалните инструкции на органите за сигурност, да избягват слухове и да се информират само чрез официалните канали.