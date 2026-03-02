Дроновете, ударили британската база Акротири в Кипър, са били изстреляни от Ливан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двата дрона, които причиниха рано тази сутрин леки щети на британската военновъздушна база Акротири в Кипър, са били изстреляни от Ливан, съобщи кипърската новинарска агенция КНА, като се позовава на собствени сведения.

Те не са били прехванати своевременно поради малкия си размер и малката височина, на която са летели.

Според същите източници безпилотните летателни апарати са били изстреляни от сили на свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“, пише БТА.

Ударът по британската база, както и още два дрона, които бяха неутрализирани в небето на Кипър, предизвикаха евакуация на цивилните от британските бази в Кипър, а „Луфтханза“ и „ИзиДжет“ отмениха днешните си полети до Кипър.

Същевременно кипърски правителствени източници заявиха, че в Кипър не са разположени и няма да бъдат разположени американски самолети.

С това те отхвърлиха твърденията на генерала от иранската Ислямска революционна гвардия Сардар Джабари, който каза, че Вашингтон е прехвърлил по-голямата част от бойните си самолети в Кипър. Джабари заплаши Кипър с интензивни ракетни удари.