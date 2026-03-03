Хаменей въртял бизнес империя за $ 95 млрд.

Синът му Моджтаба притежава луксозни имения и хотели за $ 135 млн. в Европа

Убитият от САЩ и Израел аятолах Али Хаменей е движил мащабна бизнес империя на стойност от поне 95 млрд. долара. Той беше най-дълго управлявалият лидер в Близкия изток, който от 1989 г. насам държеше Иран с железния си юмрук.

През тези 36 години начело на Техеран той е успял да натрупа огромно богатство, изградено благодарение на систематичните конфискации на скъпи имоти от обикновени иранци, пише “Дейли мейл”. Бизнес империята му продължава и до днес да се управлява от сенчестата организация “Сетад”, създадена от предшественика на Хаменей - Рухолах Хомейни. Пълното ѝ име на фарси е “Сетад Еджрайе Фармане Хазрате Емам”, което в превод означава “Щаб за изпълнение на заповедта на имама”.

“Сетад” беше един от ключовите фактори, чрез които наследилият я Хаменей налагаше волята си над икономическия живот и индустрията на Иран. Организацията притежава съдебно постановено

право да отнема частната собственост

на гражданите в името на върховния лидер. После продава конфискуваните имоти и ценности на търгове или се опитва да изтръгне плащания от първоначалните собственици, за да им ги върне обратно.

Разследване на “Блумбърг” разкри, че под ръководството на Хаменей “Сетад” е разширила корпоративните си активи, като е закупила дялове в десетки частни и публични ирански компании.

Целта на върховния лидер е била по този начин да се създаде корпоративен конгломерат, който да стимулира икономическия растеж на страната в ситуация на тежки международни санкции. Към този момент влиянието на “Сетад” се е разпростряло във всеки сектор на иранската промишленост, включително финансите, петролната индустрия, телекомуникациите, производството на противозачатъчни хапчета и

дори отглеждането на щрауси

Общата стойност на “Сетад” е трудна за определяне поради факта, че нейните сметки са скрити доста добре от семейство Хаменей. Ройтерс я оценява на около 95 млрд. долара, като 52 млрд. са в недвижими имоти, а останалите 43 - в корпоративни инвестиции. Ако тези изчисления са верни, това би направило покойния аятолах по-богат и от бившия шах на Иран, който той и Рухолах Хомейни свалиха от власт през 1979 г., пише “Дейли мейл”.

Богатството на династията Хаменей не се ограничава само до “Сетад” или до пределите на Ислямската република. По-малкият син на аятолаха - Моджтаба, през годините чрез офшорни фирми и подставени лица е успял да натрупа огромен брой недвижими имоти. Те включват мегаимения в Лондон, вила в Дубай и няколко луксозни европейски хотела. “Блумбърг” оценява имуществото на 56-годишния мъж на около 135 млн. долара.

