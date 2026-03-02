ЕК съобщи за предприетите мерки заради напрежението в Близкия изток

Европейската комисия представи днес мерките, които предприема след нарастването на напрежението в Близкия изток от последните дни. Днес еврокомисарите заседаваха извънредно за първоначална оценка на променената среда за сигурност, а в петък се предвижда отново да се съберат за обсъждане на свързаните с тези събития промени на пазара на енергия.

Работата на ЕК ще се ръководи от две задачи – подкрепа за държавите от ЕС и защита на европейските граждани от неблагоприятните последици, се посочва в съобщение на институцията по повод днешното заседание. Комисията съобщава, че увеличава подкрепата за евакуация и репатриране, включително чрез европейския механизъм за гражданска защита и Координационния център за действия в извънредни ситуации.

Комисията повишава наблюдението на заплахите за прекъсване на транспорта, особено около Ормузкия проток и Червено море, като предприема по-тясно съгласуване с авиокомпании, корабни компании и националните власти. ЕК следи внимателно както развитието на цените на енергията и на доставките. Комисията работи в тясно сътрудничество с Европол и държавите от ЕС по отношение на възможните заплахи за вътрешната сигурност. ЕК повишава наблюдението за възможен приток на мигранти, се посочва в съобщението.