Армията на Саудитска Арабия е в максимална степен на бойна готовност

Саудитската армия повиши нивото на бойна готовност до максимум след ирански удари по страната. Рияд заплаши, че може да отвърне при "координирана" атака срещу нефтената инфраструктура, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Напрежението ескалира след нападение срещу голямата рафинерия Рас Танура, управлявана от държавния петролен гигант "Сауди Арамко". Според саудитското Министерство на енергетиката обектът е бил цел на два дрона, които са били прехванати, като част от дейностите в рафинерията са временно спрени като предпазна мярка.

Ирански ракети, насочени към авиобаза близо до столицата Рияд, също са били прехванати.

"Саудитската армия повиши нивото на готовност до максимум", заяви източник, близък до военните. Според представител, близък до правителството, Рияд засега ще "наблюдава и ще изчака", но може да нанесе удари по ирански петролни съоръжения, ако Техеран предприеме целенасочена атака срещу "Арамко".

Междувременно Катар съобщи, че неговите военновъздушни сили са свалили два ирански бомбардировача Су-24. Освен това два ирански дрона са атакували електроцентрала южно от Доха, и енергийно съоръжение в Рас Лафан - основния център за производство на втечнен природен газ в страната. Няма данни за жертви.

В Оман индийски гражданин загина при нападение срещу петролен танкер край бреговете на Маскат. Според Центъра за морска сигурност на Оман корабът под флага на Маршаловите острови е бил атакуван от морски дрон, което е предизвикало пожар и експлозия в машинното отделение.

В Бахрейн кораб е бил ударен от "снаряди с неизвестен произход" в пристанище, причинявайки пожар без жертви. Екипажът е бил евакуиран безопасно.

По-голямата част на нефтодобивната инфраструктура на Саудитска Арабия, която е най-големият износител на петрол в света, е разположена на източното крайбрежие на Персийския залив, точно срещу Иран, което прави региона особено уязвим при разрастване на конфликта. Кралството предупреди, че си запазва правото да се защитава.