"Хорамшахр-4" на Техеран може да измине до 3000 км и да удари в Европа

Гърция изпрати военни в Кипър след атаки с дронове в база на острова

Запасите на САЩ от ракети и прехващачи може да се изчерпат, ако конфликтът с Иран се проточи, което ще изложи на голям риск американските обекти в региона. За това предупредиха пред “Уолстрийт Джърнъл” (WSJ) бивши и настоящи военни, като обясниха, че доста от арсенала на Вашингтон в Близкия изток, включително крилатите ракети “Томахоук”, вече е бил изчерпан от предишните конфликти с Техеран и прокситата му.

Твърди се, че първите удари на САЩ и Израел по Иран в събота са били началото на една надпревара с времето за унищожаване на ракетните сили на режима, преди Вашингтон да изчерпа запасите си от прехващачи на ракети, с които защитава както собствените си обекти, така и Тел Авив.

Колко точно е броят на запасите от ракети и прехващачи на САЩ, е класифицирана информация, но притесненията за това, че са на привършване, се появиха след масираните удари по цели в Техеран и други ирански градове. Висш американски служител, запазил анонимност, коментира че решението на Доналд Тръмп да започне първи ударите е било продиктувано от надеждата му да отслаби способността на Иран за ответни удари.

Докато зад кулисите има опасения колко дълго всъщност САЩ могат да продължат атаката си, Тръмп коментира, че военните действия ще са в ход “без прекъсване през цялата седмица или толкова дълго, колкото е необходимо”. Прогнозите на републиканеца са, че войната с Иран ще трае около 4 седмици.

Президентът отбеляза, че не е изненадан от резултатите след ударите по Иран: “Всичко върви по план. Не само унищожихме цялото им ръководство, а много повече, отколкото очаквахме - 48 военни и политически лидери”.

Докато

републиканецът уверява, че “всичко върви по план”,

мнозина се опасяват, че САЩ са в позната, но обезпокоителна позиция - бързото премахване на враг, което поражда дългосрочни последици, които може да се окажат трудни за преодоляване.

Убийството на аятолах Али Хаменей бележи поредното елиминиране на противник на САЩ в чужбина след свалянето на талибаните през 2001 г., на Саддам Хюсеин в Ирак две години по-късно, разбиването на властта на Муамар Кадафи в Либия през 2011 г., както и залавянето на венецуелския лидер Николас Мадуро само преди два месеца.

САЩ често следват тактика, в която запълват властовия вакуум

- в миналото разполагаха хиляди военни, харчеха милиарди долари, опитваха се да установят нови демокрации. Подобни действия в крайна сметка досега са довели до това държави да бъдат разкъсвани от вътрешни конфликти за години напред. Тръмп обаче следва различен подход в Техеран. Той даде знак, че няма намерение да използва американски военни, за да навигира властта в страната, която в миналото вече беше разтърсена от Вашингтон, след като последното демократично избрано правителство на Иран беше свалено с преврат през 1953 г., подкрепен от ЦРУ.

Вместо това президентът на САЩ прехвърли отговорността за бъдещето върху разделения идеологически народ на Иран, като още в събота заяви: “Когато приключим, поемете управлението си. Ще бъде ваше”. Това, че Тръмп първо бомбардира Иран, а след това в някакъв смисъл избяга от отговорност, разтревожи съюзниците на САЩ. Служители по сигурността в Близкия изток и Европа изразиха опасения, че с действията си Вашингтон може да наруши световната търговия и да предизвика нова вълна от тероризъм, тъй като съвсем не е сигурно, че останалите ислямски хардлайнери няма да запазят властта си.

Германски служител по сигурността заяви пред WSJ, че в Берлин и

други европейски столици се опасяват, че “планът е да няма план”

Според него възможните сценарии “очевидно не са били взети под внимание от американците”, тъй като е неясно какво ще се случи, “когато бомбардировките приключат и хората наистина излязат на улиците”, както призова Тръмп. Има обаче и възможност САЩ да действа по-традиционно, след като в понеделник Тръмп заяви, че не изключва варианта да прати американски сухопътни войски в Иран, “ако е необходимо”.

“Проблемът е, че Израел е влюбен в убийствата и никога не се учим, че това не е решението. Убихме всички лидери на “Хамас”. Те все още са там. Същото важи и за “Хизбула”. Лидерите винаги се сменят”, коментира пред “Гардиан” Йоси Мелман - уважаван израелски автор и експерт в областта на разузнаването.

Опасенията за бъдеща ескалация, която излиза извън пределите на Близкия изток, се засили, след като дрон порази военната база “Акротири” на Кралските военновъздушни сили в Кипър в късните часове на неделя, а други два дрона бяха прехванати в понеделник. Смята се, че първият е бил изстрелян, преди британският премиер Киър Стармър да обяви, че Обединеното кралство ще разреши на САЩ да използват английски въздушни бази за атаки по ирански ракетни обекти.

Макар че мерките срещу дронове са били засилени в “Акротири”, те явно са били недостатъчни, за да спрат първия дрон да премине през местните защитни съоръжения. Членовете на семействата на британски военни са били помолени да напуснат базата и да заминат за други места в Кипър, докато тревогата отмине.

“Ще бъда ясен - нашата страна не участва по никакъв начин и не възнамерява да бъде част от каквато и да е военна операция”, коментира кипърският президент Никос Христодулидис. Местни медии съобщиха, че дроновете не са били изстреляни директно от Иран, а от “Хизбула” в Ливан.

Заради засиленото напрежение в региона Гърция изпрати към Кипър две фрегати и две изтребителя F16.

Атаката по Кипър допълнително засили вече съществуващите притеснения, че Иран може да удари дълбоко в Европа. Смята се, че Техеран има

най-големия и разнообразен ракетен арсенал в Близкия изток

Много е трудно обаче да се определи точно каква заплаха поражда това за Европа, тъй като липсва информация с какво реално разполага режимът на аятоласите.

Иран обаче от години работи за разширяването на обхвата на ракетите си, а за най-опасна се смята балистичната ракета от четвърто поколение “Хорамшахр-4”. Американският мозъчен тръст “Фондация за защита на демокрациите” твърди, че ракетата има обсег от 2000 до 3000 км и носи бойна глава с тегло 1500 кг. Ако бъде използвана, “Хорамшахр-4” може да удари цели в голяма част от Европа, включително България, Гърция, Италия, Германия, Полша и дори Дания.

