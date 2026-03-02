Николай Младенов: Ситуацията в ОАЕ е напрегната, но всички сме добре, на сигурно място и здрави

Върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов призова за спокойствие в Обединените арабски емирства (ОАЕ).

"Ситуацията в Абу Даби и по цялата територия на ОАЕ остава напрегната след последните събития, но искам да ви успокоя: всички сме добре, на сигурно място и здрави", написа той във Фейсбук.

Младенов допълни, че според съобщение на Министерството на отбраната на Емирствата от днес (2 март 2026 г.), въздушните отбранителни системи са се справили успешно с 9 балистични ракети, 6 крилати ракети и 148 дрона само през днешния ден. Общо от началото на атаките са засечени 174 балистични ракети – 161 са унищожени, 13 са паднали в морето. Засечени са 689 дрона – 645 са прехванати, 44 са паднали на територията на страната. Унищожени са и 8 крилати ракети.

От началото на иранските атаки има 3 жертви и 68 леки наранявания, както и някои материални щети (предимно леки до средни) по граждански обекти от отломки и паднали елементи, пише още той.

"Ако хората чуват силни гърмежи или сирени, това са именно прехващанията от системи за ПВО и изтребителите, които работят изключително ефективно, посочи Младенов в публикацията си, и призова да не се споделят слухове или непотвърдена информация, защото "в момента дезинформацията се разпространява много бързо".

"Страната е подготвена, системите за отбрана са на високо ниво и се вземат всички неоходими мерки. Моля ви, не се тревожете прекалено – ние сме предпазливи, отговорни и в добри ръце", допълни Младенов.