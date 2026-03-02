Кипър е поискал подкрепа и от Франция след атаката с дронове срещу база Акротири

Република Кипър е поискала подкрепа и от Франция, подобна на тази, която вече заяви, че ще предостави Гърция, съобщи говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис, предаде кипърската новинарска агенция КНА, цитирана от БТА.

По-рано днес Гърция обяви, че изпраща в Кипър две фрегати и изтребители F-16 и декларира, че ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната на Република Кипър след атаката с дронове тази сутрин срещу британската база Акротири на острова. По информация на КНА дроновете срещу базата Акротири са били изстреляни от свързаната с Иран ливанска групировка "Хизбула".

Една от двете гръцки фрегати, които ще пристигнат в Кипър, е „Кимон“, първата от клас „Белара“, която беше получена от Франция през януари. Другата фрегата е оборудвана със системата за борба с безпилотни летателни апарати „Кентавър“.

Летимбиотис се спря и на ангажимента на Великобритания да иска съгласието на кипърското правителство за употреба на британските военни бази на острова от страни извън Общността на нациите и припомни днешното изявление на британската министърка на външните работи Ивет Купър, че сред базите, които е обсъждало Обединеното кралство със САЩ за използване при операцията срещу Иран, не са включени базите в Кипър. Същевременно говорителят на кипърското правителство каза, че още сутринта Република Кипър е изразила недоволство пред Лондон, че не е била своевременно уверена, че базите Акротири и Декелия ще се използват изключително за хуманитарни цели.

По-рано кипърски правителствени източници заявиха, че в Кипър не са разположени и няма да бъдат разположени американски самолети.