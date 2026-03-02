ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Без мултифондове втората пенсия ще е 492 евро, а с...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22393249 www.24chasa.bg

Кипър е поискал подкрепа и от Франция след атаката с дронове срещу база Акротири

2524
Войник Снимка: Pixabay

Република Кипър е поискала подкрепа и от Франция, подобна на тази, която вече заяви, че ще предостави Гърция, съобщи говорителят на кипърското правителство Константинос Летимбиотис, предаде кипърската новинарска агенция КНА, цитирана от БТА.

По-рано днес Гърция обяви, че изпраща в Кипър две фрегати и изтребители F-16 и декларира, че ще допринесе по всякакъв възможен начин за отбраната на Република Кипър след атаката с дронове тази сутрин срещу британската база Акротири на острова. По информация на КНА дроновете срещу базата Акротири са били изстреляни от свързаната с Иран ливанска групировка "Хизбула".

Една от двете гръцки фрегати, които ще пристигнат в Кипър, е „Кимон“, първата от клас „Белара“, която беше получена от Франция през януари. Другата фрегата е оборудвана със системата за борба с безпилотни летателни апарати „Кентавър“.

Летимбиотис се спря и на ангажимента на Великобритания да иска съгласието на кипърското правителство за употреба на британските военни бази на острова от страни извън Общността на нациите и припомни днешното изявление на британската министърка на външните работи Ивет Купър, че сред базите, които е обсъждало Обединеното кралство със САЩ за използване при операцията срещу Иран, не са включени базите в Кипър. Същевременно говорителят на кипърското правителство каза, че още сутринта Република Кипър е изразила недоволство пред Лондон, че не е била своевременно уверена, че базите Акротири и Декелия ще се използват изключително за хуманитарни цели.

По-рано кипърски правителствени източници заявиха, че в Кипър не са разположени и няма да бъдат разположени американски самолети.

 

Войник Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите