За пръв път Тръмп изложи конкретен списък с 4 цели във войната срещу Иран

Доналд Тръмп Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за първи път изложи конкретен списък с четири цели във войната срещу Иран в изявление, направено днес в Белия дом, съобщи Франс прес, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че за да оправдае започналата в събота военна операция, Тръмп каза, че се е възползвал от „последната и най-добра възможност“ да нанесе удар.

„Първо, унищожаваме балистичните ракети на Иран“, заяви американският президент, който се изказа за конфликта преди официалната церемония за награждаване на трима войници от американската армия с "Медал за храброст".

„Второ, унищожаваме тяхната флота“, добави републиканският лидер.

„Трето, гарантираме, че най-големият поддръжник на тероризма в света никога няма да притежава ядрено оръжие“, продължи американският президент.

„Накрая, гарантираме, че иранският режим няма да може да продължи да въоръжава, финансира и ръководи терористични армии извън границите си“, заключи Тръмп, визирайки въоръжените групировки, свързани с Техеран в Близкия изток, като ливанската „Хизбула“ или палестинското ислямистко движение „Хамас“.

