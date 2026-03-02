Откриха мъртъв руски бизнесмен, наричал в миналото Гислейн Максуел своя „сродна душа"

Руски бизнесмен, който в миналото нарече осъдената за трафик на непълнолетни Гислейн Максуел своя „сродна душа", е бил открит мъртъв в луксозен апартамент в Москва в понеделник, съобщават руски медии. Случаят идва само седмици след като името му се появи в последната публикация на документи по делото на Джефри Епстийн.

Става дума за чеченския бизнесмен и бивш сенатор Умар Джабраилов. По информация на Коммерсант, позоваваща се на полицейски източници, той е бил намерен около 3 часа през нощта с огнестрелна рана в главата, а версиите сочат към самоубийство, пише New York Post. До тялото на 67-годишния мъж е открит пистолет „Люгер". Според източниците той не е оставил предсмъртно писмо, въпреки че и преди е имал опит за самоубийство – през 2020 г.

Името на Джабраилов фигурира сред руските граждани, споменати в последния пакет документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ по случая „Епстийн". В разкрити имейли от 2001 г. се вижда, че той е търсил среща с Максуел в Москва. В едно от писмата той ѝ пише, че се е върнал от Лондон и иска да организира посрещането ѝ, като изразява желание да се видят. Максуел му отговаря, че заедно с Епстийн и техен познат планират да пристигнат в Москва през следващата седмица.

Подробностите около характера и началото на отношенията им не са изяснени. След осъждането на Максуел Джабраилов коментира пред медии, че я е смятал за „сродна душа" и че не е предполагал за участието ѝ в престъпната дейност, свързана с набиране на непълнолетни момичета. Той заявява, че съжалява за съдбата ѝ.

Умар Джабраилов е роден в Чечения. В миналото е притежавал хотел „Radisson Slavyanskaya Hotel & Business Center" в Москва и е ръководил компания, управляваща търговски центрове в Русия. Между 2004 и 2009 г. е бил сенатор в Съвета на федерацията, представляващ севернокавказка република.

През 2000 г. той се кандидатира за президент на Русия срещу Владимир Путин, но завършва на последно място с под 0,1% от гласовете.