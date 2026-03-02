Израел: Със САЩ няма да спрем, докато не гарантираме, че Иран няма ядрени способности

Израелският постоянен представител в ООН Дани Данон каза днес, че Израел и САЩ няма да прекратят операциите си срещу Иран, докато не постигнат целите си, и ще направят всичко необходимо, за да гарантират, че Техеран няма да притежава ядрени способности, предаде Ройтерс, като се позова на негово изявление пред журналисти в Ню Йорк.

Данон обвини Иран, че „в отчаянието си нанася удари” с военни средства в отговор на това, което той нарече решителни и „хирургически” удари от страна на САЩ и Израел, пише БТА.

Постоянният представител на Израел каза също, че вярва, че свободата за иранския народ „ще дойде по-скоро, отколкото по-късно”.