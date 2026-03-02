ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За да не разваля празника на 3 март, кабинетът отл...

Рюте: Много е важно това, което САЩ правят заедно с Израел, но НАТО няма да се включи

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте похвали военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, като заяви, че те намаляват способността на Техеран да се сдобие с ядрени и балистични ракети, но добави, че самият Северноатлантически алианс няма да се включи, предаде Ройтерс.

„Много е важно това, което САЩ правят тук, заедно с Израел, защото по този начин се унищожава и намалява способността на Иран да се сдобие с ядрени и балистични ракети“, каза Рюте в Брюксел пред германската телевизия А Ер Де (ARD).

„Няма абсолютно никакви планове НАТО да бъде включена в това или да участва в него, освен че отделни съюзници правят каквото могат, за да подпомогнат действията на американците заедно с Израел“, добави генералният секретар на алианса.

