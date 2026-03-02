ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ЕНП осъди иранските атаки срещу страните от Персийския залив

Експлозии отекнаха и в Дубай СНИМКА: Пиксабей

Европейската народна партия (ЕНП) решително осъжда непредизвиканите ирански ракетни и безпилотни атаки срещу Бахрейн, Йордания, Кувейт, Оман, Катар, Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства и призовава Иран незабавно да прекрати тези нападения. Това съобщиха от партията на официалния си сайт.

"Това е безсмислена ескалация срещу държави, които бяха обявили своя неутралитет в конфликта", пише в изявлението.

ЕНП изразяват своята солидарност с всички тези държави, станали обект на атаките, и приветстват усилията на техните правителства да защитят своята територия и инфраструктура, да опазят своите граждани, чуждестранните жители и посетители, както и да поддържат стабилността.

"Потвърждаваме отново силната си подкрепа за държавите членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив и подчертаваме, че тяхната сигурност, суверенитет и териториална цялост трябва да бъдат уважавани. Ескалационните действия, които застрашават живота на цивилни граждани, енергийните доставки и критичната инфраструктура, носят риск от предизвикване на по-широка нестабилност с последици, които се простират отвъд региона на Персийския залив", смятат от партията. 

