Иран: Гори петролен танкер в Ормузкия проток след атака с дронове

Петролен танкер гори в Ормузкия проток, след като е бил ударен от два дрона, твърди Иран, докато режимът продължава да извършва ожесточени атаки в Близкия изток, което води до рязък скок в цените на петрола и газа.

Танкер за гориво, свързан със съюзник на САЩ, е пламнал в протока – ключов морски маршрут за световната търговия – след атака с дрон, съобщиха от Иранската революционна гвардия (IRGC), цитирана от "Дейли мейл".

Оттам също така заявиха, че протокът е затворен и че Иран ще подпали всеки кораб, който се опита да премине през него.

Три британски и американски кораба също са били поразени от IRGC в Персийския залив и Ормузкия проток в неделя, докато Иран на практика принуждава към почти пълно затваряне на маршрута в отговор на убийството на аятолах Али Хаменей.

Голяма петролна рафинерия в Рас Танура, Саудитска Арабия, беше затворена по-рано в понеделник, след като бе ударена от дрон, на фона на предупреждения към шофьорите във Великобритания за възможни „рекордни цени на горивата".

Междувременно туристи бяха заснети на видео в ресторант в Дубай как търсят укритие след силен гръм, докато иранските атаки продължават да разтърсват Близкия изток.

Дубай е обект на ирански ракети и дронове от събота насам, а жителите са в напрежение. Кадри показват как посетители в заведение объркват церемониално оръдие – което отбелязва момента за прекъсване на поста по време на Рамадан – с експлозия.

В същото време Катар е свалил два ирански изтребителя, след като е бил атакуван от Техеран днес и е бил принуден да спре производството си на газ след удар с дрон.

Катарското министерство на отбраната съобщи, че два бомбардировача Су-24 са били свалени днес, а също така са били прихванати седем ракети и пет дрона по време на няколко атаки срещу държавата от Персийския залив.

Това се случва, след като държавната енергийна компания на Катар обяви, че е прекратила производството на втечнен природен газ след две атаки в Рас Лафан и Месаийд, докато страната прекъсва връзките си с Иран.

Европейските цени на газа са се увеличили с почти 50 процента, след като Иран атакува производствени съоръжения в Катар – един от най-големите износители в света.

Бахрейн обяви, че е прихванал 70 ракети и 59 дрона, изстреляни от Иран, докато Техеран отвръща на държавите от Персийския залив във връзка с войната между САЩ и Израел.

Според Националния комуникационен център на Бахрейн при прихващанията отломки са паднали на различни места в островното кралство, като един кораб се е запалил, след като е бил поразен в пристанище.

Всичко това се случва, след като Иран отхвърли ултиматума на Доналд Тръмп да сложи оръжие след два дни боеве и започна нови атаки срещу Израел и в различни части на Близкия изток.