Кувейт свалил трите американски самолета при инцидента с приятелския огън

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Три американски изтребителя бяха свалени над Кувейт при „очевиден инцидент на приятелски огън", докато са изпълнявали задачи в подкрепа на американско-израелските военни действия срещу Иран, съобщи Централното командване на САЩ (Centcom).

Самолетите F-15 са били „погрешно свалени от кувейтската противовъздушна отбрана", обявиха официални представители в понеделник. И шестимата членове на екипажите са катапултирали успешно и са били спасени, пише Би Би Си. Причините за инцидента се разследват.

В понеделник бяха извършени нови атаки и от двете страни в конфликта, а Иран отхвърли твърдението на Доналд Тръмп, че е готов за нови преговори със САЩ.

Centcom съобщи и за смъртта на четвърти американски военнослужещ. Той е бил ранен при първоначалните ирански атаки и впоследствие е починал от нараняванията си. В неделя беше обявена смъртта на още трима американци, също вследствие на ответни удари от страна на Иран. Още петима военнослужещи са „сериозно ранени", посочиха от САЩ. Имената на загиналите и ранените все още не са оповестени.

При обявяването на съвместната операция на САЩ и Израел срещу Иран в събота президентът Доналд Тръмп предупреди, че „животите на американски герои може да бъдат загубени и може да има жертви. Това често се случва във война".

В изказване в Белия дом в понеделник Тръмп заяви, че страната скърби за загиналите военнослужещи. „В тяхна памет продължаваме тази мисия с яростна и непоколебима решимост да смажем заплахата, която този терористичен режим налага на американския народ", каза той.

Тръмп определи решението за атака като „нашия последен и най-добър шанс да нанесем удар" и да премахнем „нетърпимите заплахи, които този болен и зловещ режим представлява".

В поредица от телефонни интервюта в неделя той заяви, че съвместните удари на САЩ и Израел срещу Иран могат да продължат около четири седмици. Пред „Ню Йорк Таймс" той повтори мнението си, че са възможни нови американски жертви.

В понеделник Тръмп заяви, че действията на САЩ вървят „значително по-бързо" от предвидения график, но подчерта, че американската армия разполага със „способността да продължи много по-дълго".

На следващата сутрин Иранското дружество на Червения полумесец съобщи, че 555 души са загинали в Иран след американските и израелските атаки в над 130 града.

Конфликтът се разпространи и в Ливан, след като Израел започна удари по обекти, които определи като цели на „Хизбула", обвинявайки групировката, че е изстреляла ракети към израелска територия.

Израелски удари по Бейрут и южен Ливан са убили най-малко 31 души и са ранили 149, според ливанското министерство на здравеопазването.

Най-малко девет души са загинали в Израел, а няколко други са били ранени след ракетен удар по град Бейт Шемеш.

Междувременно предполагаеми ирански удари продължават в региона. Съобщава се за експлозии в Бахрейн и Дубай, както и за петролна рафинерия в Саудитска Арабия, обхваната от пламъци.

В понеделник сутринта министърът на отбраната Пийт Хегсет и председателят на Съвета на началник-щабовете Дан Кейн дадоха пресконференция, на която представиха допълнителни подробности за операцията, наречена „Epic Fury".

Съвместната операция започна в събота сутринта с поредица от удари, при които беше убит върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей, както и други висши фигури от иранското ръководство.

По думите на Хегсет конфликтът „не е така наречена война за смяна на режима", но режимът „със сигурност се е променил и светът е по-добро място заради това".

Хегсет също обвини другата страна, че е отказала да договори „мирно и разумно" споразумение със САЩ относно ядрената си програма.