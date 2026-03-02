Иран е способен да удари Европа, а терористичните му клетки - да предизвикат хаос

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Нарастват опасенията относно способността на Иран да нанася удари дълбоко в Европа с дронове камикадзе и ракети. Това се случва на фона на предупреждения, че спящи терористични клетки могат да предизвикат хаос на континента във всеки момент.

Войната в Близкия изток се изостри в понеделник, като атаки от страна на Иран и подкрепяни от него въоръжени групировки поразиха Израел и арабски държави.

Притесненията за евентуален ирански удар по-навътре в Европа се засилиха, след като ирански дрон удари британска база на Кралските военновъздушни сили (RAF) в Кипър през нощта, в конфликт, започнал с убийството на върховния лидер на Иран аятолах Али Хаменей през уикенда.

От години Иран работи за увеличаване на обсега на тези оръжия, като за най-смъртоносна се смята ракетата „Хорамшахр-4".

Според базирания в САЩ аналитичен център Foundation for Defence of Democracies тя има обсег между 2000 и 3000 километра и носи бойна глава с тегло 1500 килограма.

Ракетата може да бъде изстрелвана на залпове и при използване би могла да достигне голяма част от Европа, включително Гърция, Италия, Германия, Полша и Дания, пише "Дейли мейл".

Д-р Сидхарт Каушал, старши научен сътрудник в RUSI, заяви, че „Хорамшахр" е производна на севернокорейска балистична ракета.

По думите му „винаги се е спекулирало, че това ще е носителят на ядрена бойна глава, ако иранците някога разработят такава".

Дроновете камикадзе „Шахед" с обсег от 2000 км също биха могли да поразяват части от Европа, докато редица ракети с обсег между 1200 и 1500 км вече достигат държави в Близкия изток като Израел, Обединените арабски емирства и Бахрейн.

Това добавя още едно ниво на натиск върху потенциалните им цели.

Макар да са по-малко мощни от ракетите, дроновете за еднопосочна атака са по-лесни за масово използване и могат да бъдат изпращани на вълни с цел изтощаване на противовъздушната отбрана.

Смята се, че Иран притежава най-големия и най-разнообразен ракетен арсенал в Близкия изток. Точният му размер обаче е трудно да бъде установен заради т.нар. „ракетни градове" на Ислямската република и липсата на прозрачност.

Ядрените съоръжения на страната бяха бомбардирани от Израел по време на 12-дневната война миналата година.

Въпреки това режимът разполага със значителен арсенал от системи с по-къс обсег, способни да достигнат съседни държави и американски военни бази в региона. Смята се, че част от тях са оцелели след израелските удари.

Д-р Каушал предупреди, че докато САЩ и Израел продължават да отслабват висшето отбранително ръководство на Иран, военната доктрина на страната, известна като „мозаична война", може да направи по-трудно разбирането и предвиждането на следващите ѝ ходове.

Той обясни, че още от 2000-те години иранската концепция за „мозаична война" е изградена върху идеята, че ръководството може да бъде парализирано в конфликт със САЩ и затова контролът трябва да бъде делегиран надолу по командната верига, за да може армията да продължи да функционира.

Основната идея е, че по-ниските нива на командване, които в мирно време следват стандартни правила за действие, биха поели по-големи правомощия, ако не могат да осъществят връзка с висшето ръководство.

Според него възниква въпросът колко правомощия за предприемане на действия, които биха могли да разширят войната, в момента се намират в ръцете на лица, които обичайно не биха разполагали с такъв контрол.

Д-р Каушал добави, че много неща остават неизвестни относно това как точно би изглеждала тази система на практика.

Нощният удар по базата RAF Акротири в Кипър накара британското министерство на отбраната да евакуира семействата на живеещите там като „предпазна мярка".

В понеделник Иран извърши втора атака срещу британската база, но двата безпилотни дронове камикадзе бяха свалени навреме.

Според информация на "Дейли мейл" изпратените от иранския режим оръжия са били унищожени от изтребители RAF Typhoon, излетели от RAF Акротири.

В базата на Великобритания в Средиземно море са звучали сирени, а персоналът е бил инструктиран да „потърси укритие", след като предната нощ тя вече е била ударена от камикадзе дрон, изпратен от Техеран.

Съществуват и опасения, че Иран може да активира свои терористични клетки за атаки срещу цели в Европа.

Тайните клетки представляват група оперативни лица, свързани с държава или недържавен субект, като терористична организация, които се внедряват в дадена страна или общност и остават прикрити продължително време, преди да бъдат активирани за извършване на терористични актове, шпионаж или саботаж.

Марк Хенрихман, член на парламентарната комисия по разузнаване на Германия, предупреди, че атаките от уикенда няма да останат ограничени само в Близкия изток.

Пред германски медии той заяви, че ескалацията в региона не засяга само самия регион.

По думите му иранският режим многократно е демонстрирал в миналото, че извършва терористични действия и извън собствените си граници.

Германският представител добави, че „ирански спящи клетки в Европа не могат да бъдат изключени" като част от стратегията на Техеран за ответни действия.

„Бдителността е на дневен ред", заключи той.

Подобни опасения се споделят и в други западни държави, където експерти и представители на службите за сигурност смятат, че Иран има план за терористични атаки със спящи клетки и прокси групировки във Великобритания и Европа в случай на убийство на своя лидер.