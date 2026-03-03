Иран ще атакува всеки кораб, който се опита да премине през Ормузкия проток

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Високопоставен представител на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заяви, че Ормузкият проток е затворен и заплаши, че Иран ще атакува всеки кораб, който опита да премине, предаде агенция Ройтерс, като се позова на ирански медии, съобщи БТА.

„Ормузкият проток е затворен. Ако някой опита да премине, героите от гвардията на революцията и редовната армия ще запалят тези кораби“, заяви Ебрахим Джабари, високопоставен съветник на командващия Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, съобщи държавна иранска медия.

През протока преминава около една пета от ежедневните доставки на петрол в света.

Същевременно главният изпълнителен директор на контейнерния превозвач „Оушън нетуърк експрес“ (Ocean Network Express - ONE) Джереми Никсън, съобщи снощи, че от приблизително 750 кораба, блокирани край Ормузкия проток заради американско-израелската офанзива, около 100 са контейнерни кораби, предаде Ройтерс.

„Около 10 процента от световния флот от контейнерни кораби е засегнат от това“, каза Никсън на конференция на контейнерната корабоплавателна индустрия в Лонг Бийч, американския щат Калифорния.

На 1 март иранската държавна телевизия съобщи за танкер, който потъва в Ормузкия проток, след като е бил поразен, тъй като е преминавал "незаконно" по този ключов за търговията с петрол морски маршрут.

Ормузкият проток обхваща южното крайбрежие на Иран. На запад – покрай бреговете на Израел, Арабския полуостров и Североизточна Африка, минават натоварени морски маршрути през Червено море, включително протокът Баб ел Мандеб и Суецкият канал, посочва Ройтерс. Това е един от най-важните търговски коридори между Европа и Азия.