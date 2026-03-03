Гърция задържа мъж, заподоздрян, че е шпионирал военноморската база на остров Крит

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Гръцката полиция е задържала 36-годишен мъж по подозрение, че е шпионирал военноморска база на остров Крит, която е стратегическо съоръжение за САЩ в Източното Средиземноморие, предаде агенция Ройтерс, като се позова на представители на полицията.

Мъжът е задържан на летището в Атина въз основа на информация от гръцката разузнавателна агенция. Според информация, цитирана от Франс прес, мъжът е грузинец, пише БТА.

Базата Суда се използва от въоръжените сили на Гърция, САЩ и НАТО, а американският самолетоносач „Джералд Форд“ (USS Gerald R Ford) я напусна на 26 февруари, след като прекара там четири дни за презареждане.

Гръцките власти разследват подозренията в шпионаж, съобщиха представители на полицията, като допълниха, че се проучват дигитални доказателства, включително снимки.

Мъжът е бил отседнал в хотел в близост до базата миналия месец. Той все още не е направил изявления във връзка със случая, заяви единият от източниците от полицията.

През юни гръцката полиция арестува гражданин на Азербайджан по подозрение в шпионаж, който бе прекарал няколко дни в хотел в близост до военноморска и въздушна база в западната част на остров Крит, припомня Ройтерс.

По-рано днес бе съобщено, че базата Суда е била поставена в състояние на повишена готовност, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Достъпът на неоторизиран персонал е бил преустановен след заплахата на Иран да нанесе удари по американски обекти в отговор на атаки срещу своя територия, посочи "Катимерини".

Министърът на външните работи на Гърция Георгиос Герапетритис увери, че към момента няма опасност за базата на остров Крит, предаде Франс прес.

„В момента няма опасност, но сме длъжни (...) да вземем превантивни мерки и да останем в постоянна готовност“, заяви Герапетритис в интервю за сайта in.gr, като има предвид, че военноморската база в Суда се използва от НАТО, САЩ и други западни страни.