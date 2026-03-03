Парфюми и ръчни часовници за 40 хил. евро иззети в Одрин при опит за нелегален внос у нас

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

При операции на турските сили по сигурността в Одрин са иззети парфюми и ръчни часовници при опит да бъдат внесени нелегално в Турция с пътнически автобус и лек автомобил, които пристигнали в града от България, съобщи БТА.

По информация на новинарската агенция "Демирьорен" екипи на отдела за борба срещу контрабандата и организираната престъпност към Дирекцията по сигурността в Одрин по сигнал предприели обиск в пътнически автобус, пристигащ от България. При обиска на автобуса са разкрити голямо количество необмитени парфюми.

При друга операция, в която екипите пак по сигнал предприели претърсване в лек автомобил, също пристигащ от България, открили голямо количество нелегални ръчни часовници, укрити в колата.

Стойността на контрабандните стоки се оценява на 2 млн. турски сили (почти 39 хил. евро).

Задържани са двама души.