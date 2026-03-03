ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Израелската армия обяви, че е започнала нова вълна от удари в Техеран

СНИМКА: Pixabay

Израелската армия съобщи, че е започнала нова вълна от удари в Техеран, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА. 

Късно снощи израелската армия издаде предупреждение за евакуация за жителите на Техеран, особено на тези, които живеят в близост до централата на иранската държавна медия ИРИБ (IRIB).

Снощи израелската армия издаде предупреждение за евакуация и за няколко града в Ливан, съобщава още Ройтерс. 

Израел предприе днес интензивни въздушни удари в контролираните от „Хизбула“ южни предградия на Бейрут и на други места в Ливан в отговор на атаки с дронове и ракети. Според служител на ливанското здравно министерство при израелските удари са били убити 52 души и са били ранени над 150 души.

