Израелската армия обяви, че е започнала нова вълна от удари в Техеран

Израелската армия съобщи, че е започнала нова вълна от удари в Техеран, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Късно снощи израелската армия издаде предупреждение за евакуация за жителите на Техеран, особено на тези, които живеят в близост до централата на иранската държавна медия ИРИБ (IRIB).

Снощи израелската армия издаде предупреждение за евакуация и за няколко града в Ливан, съобщава още Ройтерс.

Израел предприе днес интензивни въздушни удари в контролираните от „Хизбула“ южни предградия на Бейрут и на други места в Ливан в отговор на атаки с дронове и ракети. Според служител на ливанското здравно министерство при израелските удари са били убити 52 души и са били ранени над 150 души.