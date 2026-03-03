Министърът на отбраната на Полша: Нашите контингенти в Близкия изток действат по строги протоколи

Полските военни контингенти, разположени в Близкия изток, са приведени в най-висока степен на бойна готовност, потвърди министърът на отбраната на Полша Владислав Кошиняк-Камиш след ударите на Съединените щати и Израел срещу Иран, предаде Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от БТА.

Кошиняк-Камиш, който говори пред журналисти преди заминаването си за Съединените щати вчера вечерта, заяви, че е бил информиран от Оперативното командване на въоръжените сили и от Военното разузнаване за актуалната ситуация със сигурността на полските военнослужещи, разположени в Ливан и Ирак.

„Всички процедури в рамките на полските военни контингенти в Близкия изток са задействани на най-високото ниво на готовност, което гарантира повишени стандарти за сигурност за защитата на нашите военнослужещи“, каза той. Министърът добави, че решенията са координирани със съюзниците на Полша, тъй като и двете мисии са част от многонационални операции.

Кошиняк-Камиш съобщи, че този въпрос е бил основна тема на разговора му вчера със заместник-министъра на отбраната на САЩ по политическите въпроси Елбридж Колби.

„Полша, разбира се, не участва в текущата операция в Иран“, заяви той. „Нашата основна задача е да гарантираме безопасността на нашите граждани, военнослужещи и на нашата мисия.“

Министърът също така заяви, че полските военновъздушни сили остават в готовност да извършат евакуации при необходимост.

Около 250 полски военнослужещи в момента са разположени в Ливан в рамките на Временните сили на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ), докато до 350 войници са в Ирак като част от Глобалната коалиция за борба с „Ислямска държава“, където участват в мисия за обучение и консултиране, съобщи БТА.

Съединените щати и Израел нанесоха удари по Иран в събота сутринта, при които беше убит върховният лидер на страната аятолах Али Хаменей, както и няколко други официални лица. Иран отвърна с удари по американски военни бази в Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн и извърши атаки срещу цели в Израел. Израелско-американската операция продължава.