ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Рестарт в движение: малките паузи с голям ефект и ...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22394320 www.24chasa.bg

Американският Държавен департамент честити националния празник на България

2668
Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

"От името на Съединените американски щати поздравявам народа на България по случай вашия национален празник. Днес се присъединяваме към вас в отбелязването на 148 години от освобождението на България". Това гласи поздравително послание, публикувано на сайта на американския Държавен департамент по повод 3 март и цитирано от Нова тв. 

"Като доверени съюзници - Съединените щати и България споделят дълбока ангажираност към мира, сигурността и просперитета. Нашето тясно сътрудничество в областта на отбраната укрепва способностите за защита на България и източния фланг на НАТО. Двустранното сътрудничество в енергийния сектор засилва енергийната сигурност в Черноморския регион и насърчава нови инвестиции, икономически партньорства и просперитет и за двете държави", пише в поздравителното писмо от ведомството, оглавявано от държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

И се допълва: "Приветстваме лидерството на България в Съвета за мир и очакваме с нетърпение да задълбочим партньорството си и през следващите години в изпълнение на споделените ни цели".

Марко Рубио СНИМКА: Екс/SenMarcoRubio

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Как спортистите станаха по-умни и интелигентни от депутатите