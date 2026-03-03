Американското посолство в Рияд е ударено с два дрона (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пожар е избухнал в посолството на САЩ в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, след като дипломатическата мисия е била ударена с два дрона, предаде агенция Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

Ройтерс не е успяла да получи коментар от говорител на посолството, но съобщи за пожара, позовавайки се на три източника, запознати със случая.

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи малко по-късно, че американското посолство в Рияд е било ударено от два дрона, които са причинили "ограничен" пожар и малки материални щети.

Телевизия Фокс Нюз, цитирана от Ройтерс, съобщи, че по време на нападението с ирански дронове посолството е било празно и няма пострадали в резултат на атаката.

По-рано агенция Франс прес предаде, като се позова на очевидци, че в дипломатическия квартал в Рияд са се чули два силни взрива.