Европейският съюз отмени втора министерска среща в Кипър заради конфликта в Иран

Заради конфликта в Иран Европейският съюз отложи още една министерска среща, планирана в Кипър, който е ротационен председател на Съюза, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Министрите на културата от ЕС няма да се срещнат в Кипър, както бе планирано за четвъртък и петък, съобщи кипърското ротационно председателство късно снощи.

Друга среща на министри от ЕС, планирана за понеделник и вторник, вече бе отменена, припомня ДПА. Решението бе взето заради ситуацията със сигурността и възможни нарушения във въздушния трафик в региона заради войната в Иран.

Британската база Акротири, която се намира в Кипър, бе атакувана късно в неделя с ирански дрон „Шахед". В понеделник следобед бяха засечени още два дрона, съобщи правителството.

Пред германската телевизия Це Де Еф (ZDF) министърът на външните работи Йохан Вадефул заяви, че след удара с дрон в Кипър не може да се изключи възможността за атака срещу страна членка на НАТО.

„Да, тази опасност съществува, не може да бъде отхвърлена", заяви Вадефул в отговор на въпрос дали страните от НАТО могат да се превърнат в цели, ако конфликтът в Иран ескалира, съобщава ДПА.

Кипър е член на Европейския съюз, но не и на НАТО, припомня агенцията.

Германският външен министър отново подчерта, че Германия не участва в конфликта и посочи, че той трябва да бъде решен чрез преговори.

Британският премиер Киър Стармър обяви по-рано, че Великобритания се е съгласила Съединените щати да използват британски военни бази, за да нанасят удари по ирански ракетни обекти, като подчерта, че Лондон няма да участва „в настъпателни действия в Иран".