Израел хакнал трафик камерите в Техеран и използвал AI, за да планира убийството на Хаменей

Израелските служби са проникнали в камерите за наблюдение на трафика в Техеран, за да следят ежедневието на висши ирански фигури в подготовка за операция „Ревящ лъв", по време на която бе убит върховният лидер на режима Али Хаменей. Това твърди в своя публикация Financial Times.

Според изданието израелското разузнаване е имало пълната информация за начина на живот на Хаменей и неговите охранители, включително маршрутите, по които се придвижват, часовете, в които са активни, и самоличността на висшите фигури, които обикновено са били с аятолаха.

Твърди се още, че Израел е използвал инструменти за изкуствен интелект, заедно с алгоритми, за да сортира огромното количество информация, събрана за иранското ръководство и неговите движения.

Освен това Централното разузнавателно управление на САЩ (ЦРУ) е осигурило допълнителен вътрешен източник, който да потвърди точното място, където е трябвало да се намира Хаменей в деня на убийството му.

Израел е атакувал комплекса, където е бил охраняван Хаменей, с ракети „Спароу", а самолетите са били разположени през деня, за да се постигне тактическа изненада, въпреки високата степен на тревога в Иран.

Общо 30 ракети са били изстреляни срещу комплекса, а клетъчните кули в района са били прекъснати, така че телефоните на охранителите да не могат да приемат предупредителни обаждания.

Операцията е включвала разузнаване на сигнали, проникване в мобилната мрежа и потвърждение от американски източник, че срещата се провежда, пише The Jerusalem Post.

FT също така споменава, че планирането на операцията е започнало през 2001 г., когато бившият министър-председател Ариел Шарон е наредил на Мосад да направи Иран своя основна цел.