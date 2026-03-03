Честват националния ни празник в Истанбул и Одрин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В Истанбул днес с благодарствен молебен и прием ще бъде отбелязан Националният празник на България, 3 март, съобщи БТА.

Сутринта в Желязната църква „Свети Стефан“ на брега на Златния рог сутринта ще има благодарствен молебен, отслужен от архимандрит Харалампий Ничев, който обгрижва духовно българската православна общност в Истанбул.

След молебена ще се състои прием по случай Националния празник, организиран от Генералното консулство на България в Истанбул. Приемът ще се състои в метоха, знакова сграда за Българското възраждане от 1850 г., която се намира срещу Желязната църква.

В метоха, който след основна реставрация бе превърнат в музей, се съхраняват ценни артефакти за живота и дейността на цариградските българи.

Поканени са да присъстват представители на турските официални институции в Истанбул, а също и общността на българите в Истанбул начело с църковното настоятелство с председател Димитри Йотеф, представители на бизнеса, на изселнически дружества, българи, които живеят и работят в града край Босфора.

Националният празник на България,3 март ще бъде отбелязан и в град Одрин с традиционен прием, организиран от Генералното консулство на България.

Очаква се да присъстват официални представители на институциите в Одрин и областта, кметове, бизнесмени, дейци на културата, представители на изселнически дружества, информираха от консулската служба.