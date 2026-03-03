Осем дрона унищожени над Рияд и Ал Хардж в Саудитска Арабия

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи днес, че над столицата Рияд и над град Ал Хардж са прехванати и унищожени осем дрона, предаде Франс прес, съобщи БТА.

„Осем дрона бяха прехванати и унищожени над градовете Рияд и Ал Хардж“, написа в социалната мрежа Екс генерал-майор Турки ал Малки, който е говорител на министерството.

По-рано Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че американското посолство в Рияд е било ударено от два дрона, които са причинили "ограничен" пожар и материални щети.

Телевизия Фокс Нюз, цитирана от Ройтерс, съобщи, че по време на нападението с ирански дронове посолството на САЩ е било празно и няма пострадали в резултат на атаката. Същевременно агенциите цитираха предупреждение на посолството към американските граждани да се укрият и да избягват посолството до следващо нареждане.

Като се позова на свой кореспондент и на очевидци, Франс прес съобщи за няколко силни взрива в столицата на Саудитска Арабия тази нощ, най-вече в дипломатическия квартал.

В интервю за телевизионния канал "НюзНейшън" (NewsNation) президентът на САЩ Доналд Тръмп е заявил, че скоро ще стане ясен отговорът на САЩ на атаката срещу посолството в Рияд и на смъртта на американски военни по време на конфликта в Иран, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на журналист от медията в Екс.